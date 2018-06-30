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Apple обновит приложение «Карты» практически с нуля

Сегодня, 07:17

На данный момент компания-гигант работает над созданием самого лучшего приложения в мире. Сбором информации сотрудники Apple занимались еще в 2015 году.

Сообщается, что новое приложение с нуля выйдет уже в этом году, но администрация еще не указала, когда именно. Apple полностью обновит мобильное приложение «Карты» для следующего iOS. В новое приложение добавят дополнительную информацию, которую они на протяжении нескольких лет собирали с панорамных камер.

Качество приложения обеспечит вице-президент известной по всему миру компании Эдди Кью. Первыми оценить разработку смогут жители Северной Калифорнии. Также Эдди Кью подчеркивает, что с каждым днем «Карты» будут становиться все более подробными.

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