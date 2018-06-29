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"Одноклассники" будут платить разработчикам игр втрое больше

Сегодня, 13:10

С начала года «Одноклассники» заплатили 100 миллионов рублей. Сумма в три раза больше той, которую компания потратила в 2017 году.

Увеличение заработной платы произошло из-за развития компьютерных технологий и роста просмотров и взаимодействий социальной сети. Компания будет платить разработчикам игр втрое больше, чем раньше, уточнило руководство «Одноклассников». По словам директора компании Антона Федчина, большинство посетителей Интернета используют сеть с мобильных телефонов. Поэтому, разработчики приложений для мобильных устройств являются для них очень ценными кадрами. К примеру, в сутки запуск одного приложения происходит с 350 миллионов устройств. В соцсети «Одноклассники» пользователи могут слушать музыку, общаться с друзьями, совершать покупки и денежные переводы.

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