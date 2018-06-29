Сегодня, 12:10

Беспрецедентный судебный процесс в США по иску компании чипов Qualcomm к некоторым ведущим iPhone «яблочной компании», приковывает внимание всего мира. Кроме целых армий юристов, к проблеме привлечены и общественные массы.

Потребители просят суд не запрещать импорт продукции Apple с чипами Intel. Давление оказывается лично на судью Люси Кох, которая рассматривает сенсационное дело в окружном суде. Еще два года назад подразделение корпорации Intel, а именно Qualcomm, заявило о нарушении авторских прав на ранее выданные патенты. Речь идет о процессорах, которые разработчики Apple использовали в смартфонах последнего поколения. В частности в революционном iPhone X.

Если суд примет решение в пользу чипмейкера, то продажа iPhone может быть запрещена, как на территории США, так и в других странах. В свою очередь, юристы Apple готовят ответный иск против компании Intel. Конспирологическая версия конфликта состоит в том, что Qualcomm намерена полностью монополизировать рынок чипов.