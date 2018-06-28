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Сервис Google Maps обновил дизайн

Сегодня, 20:05

Популярный картографический сервис обзавелся новым интерфейсом, а также приобрел несколько новых функций.

Сервис Google Maps обновил дизайн, чтобы соответствовать интерфейсу Material Design. Более того, у популярных карт появились и новые функции. Все они разработаны, исходя из предпочтений пользователей, чтобы угодить каждому из них. Так, благодаря машинному обучению, будет сформирован ряд лучших кафе, ресторанов, закусочных, мест для развлечений и отдыха, которые будут сортироваться по актуальным факторам.

Во вкладке «Explore» будут размещены ближайшие места для досуга с пометками: «хорошо для детей», «дешево» и другие. Кладка «For You» покажет пользователю мероприятия по близости, которые будут интересны именно ему. Полный перечень всех заведений и мест для досуга можно будет увидеть, нажав клавишу «More».

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