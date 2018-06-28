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Instagram запустила облегченную версию мобильного приложения

Сегодня, 23:15

По мнению экспертов, новинка предназначена для определенного сегмента потребителей, ведущих активный образ жизни.

Instagram запустила облегченную версию мобильного приложения Lite, конечно же, под руководством операционной системы Android во всех модификациях. Объем приложения не превышает 573 КБ, но этого хватит для публикаций селфи из любых точек мира, а также просмотра историй друзей. Общение в чатах и просмотр видеороликов придется отложить до возвращения домой.

Аналитики оценили инициативу разработчиков Instagram если не как креатив, то весьма остроумное решение для заполнения пока еще пустующей ниши молодежного пользования. Характерной особенностью и основным позитивом Instagram Lite является простота и дешевизна, что в нынешнем сезоне постепенно становится основополагающим трендом. Не исключено, что и другие компании последуют примеру облегченного приложения.

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