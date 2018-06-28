Сегодня, 16:07

Разработчиками приложения Telegram были внедрены улучшения, которые пользователи долго ждали. Мессенджер получил улучшенную систему шифрования, что позволяет «обойти цензуру».

Мессенджер Telegram получил ряд уникальных функций, и теперь он обладает свойством ускоренного прослушивания аудио и видеосообщений, которые делают пользование программой более комфортным. Разработчики порадовали пользователей возможностью отметить сообщение непрочитанным. Также создатели мессенджера добавили функцию, которая позволяет заменить отправленное фото и видео после отправки сообщения в режиме редактирования. Важным свойством для юзеров станет удаление сообщения.

Теперь в Telegram есть возможность вставить ссылку в текст, при переходе на которую не будет осуществлен сброс запроса.