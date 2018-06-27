В Москве запустили мобильное приложение для волонтеров избирательного штаба Собянина

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Для волонтеров избирательного штаба Сергея Собянина создали специальное мобильное приложение.

В Москве в общероссийский единый день голосования 9 сентября 2018 года пройдут выборы мэра города, которые проводятся раз в 5 лет. Мобильное приложение в помощь волонтерам запустили для организации максимально четкой и быстрой связи с представителями штаба. Об этом рассказал бизнес-архитектор приложения, представитель компании «Ай-Теко» (I-Teco) Сергей Пошевко.

Приложение «Волонтер» совместимо с iOS и Android и создано с учетом различных категорий пользователей. В результате в мобильном устройстве будет отображаться весь перечень мероприятий, проводимых избирательным штабом. Также можно оперативно получить любые документы и фотографии от штаба, отправить в отчет. Также в программе присутствует система начисления баллов активистам.

Сергей Собянин уже подал документы в избирательную комиссию города Москвы для регистрации его кандидатом на выборах мэра города. Он будет участвовать в выборах как самовыдвиженец. Сейчас волонтеры собирают подписи в его поддержку. 35 тысяч подписей уже собрано.