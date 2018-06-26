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WhatsApp удивил новой функцией для фото

Сегодня, 16:38

Нововведение защитит пользователей от любопытных друзей.

Мессенджер WhatsApp постоянно привносит в свою работу новые возможности, которые радуют пользователей сервиса и всякий раз вынуждают хранить верность данному приложению. На этот раз он удивил новой функцией для фото. Разработчики решили позаботиться о конфиденциальности личной жизни людей, которые привыкли обмениваться в чате фотографиями с близкими людьми.

В частности, многие пересылают через WhatsApp в том числе и интимные фото. Как правило, при получении такого сообщения снимок автоматически сохраняется в памяти устройства. Если пользователь по какой-то причине не удалит его в ручном режиме, то файл могут увидеть люди, к которым смартфон по какой-либо причине попадёт в руки. Чтобы обезопасить пользователей от таких ситуаций, разработчики предусмотрели опцию в настройках, позволяющую запретить сохранение изображений.

Ранее мы писали, что в приложении Google Earth появилась новая интересная функция. В корпорации анонсировали обновление функционала накануне. Это , по мнению разработчиков, позволит сделать процесс использования сервиса боле комфортным.

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