Первый планшет на отечественной ОС Sailfish появится осенью

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Новинка выйдет в среднем ценовом сегменте. Точные параметры пока не раскрываются.

Осенью на рынок выйдет первый планшет на отечественной ОС ОС Sailfish. Гаджет под названием Inoi T8 должен появиться на прилавках магазинов уже в сентябре. Также известно, что тогда же стартует продаж в онлайн-маркетах. Эксперты считают, что уже со следующего года власти вынудят разработчиков программного софта выпускать версии собственных приложений для отечественной ОС. Это позволит им претендовать на участие в тендерах. В настоящее время российской системой считается только Sailfish. Причём в данный момент она используется лишь на одном серийном смартфоне - Inoi R7. Стоимость планшета пока не раскрывается. Ожидается, что он будет составлять конкуренцию в среднем ценовом сегменте.

Ранее мы писали, что для чиновников ОС Sailfish заработает к концу 2018 года. В Минкомсвязи заканчивают работу над масштабным IT-проектом, призванным заменить зарубежный софт в компьютерах госслужащих.