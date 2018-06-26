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Apple представила публичную бета-версию iOS 12

Сегодня, 11:26

Скачать и установить на свой iPhone или iPad её могут все желающие.

В ночь на 26 июня по московскому времени компания Apple представила публичную бета-версию фирменной прошивки последнего поколения iOS 12. Она получила ключевые нововведения, которые пока недоступны для пользователей базовой сборки. Разработчики предупреждают, что данная операционная система пока ещё не оптимизирована и может иметь массу ошибок и багов. В этой связи пользователи устанавливают её на свои устройства на собственный страх и риск. Компания не гарантирует стабильную работу устройства на бета-версии iOS 12. К слову, это впервые Apple публикует незавершённую ОС в общем доступе. Скачать системный софт и прошить им собственный гаджет могут не только разработчики, как это было ранее, но и рядовые пользователи. Чтобы поучаствовать в проекте, необходимо зарегистрироваться в программе бета-тестирования Apple. После этого нужно выбрать соответствующий девайс из списка, загрузить, а затем установить профиль.

Ранее мы писали, что Apple исправила баг iOS 12 со случайными скриншотами. Пользователи жаловались, что после обновления при нажатии на комбинацию клавиш для разблокировки смартфона гаджет делал снимок экрана, который автоматически сохранялся в памяти устройства.

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