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Появились фотографии флагмана Meizu 16

Сегодня, 00:30

Китайские социальные сети опубликовали изображения нового ожидаемого смартфона от Meizu. Гаджет обладает большим безрамочным экраном и двойной камерой.

 Над экраном расположен громкоговоритель и фронтальная камера. На задней панели флагмана Meizu 16 находится двойная камера с фирменной вспышкой, дактилоскопический датчик отсутствует, но он может находиться на самом экране. По неподтвержденной информации, Meizu 16 будет состоять из Snapdragon 710, а Meizu 16 рlus оснащен системой Snapdragon 845. Стоимость флагмана будет варьироваться от 470 до 666 долларов в зависимости от комплектации. Фотографии ожидаемого девайса опубликовали на сайте Weibo. Разработчики рассказали, что в Meizu 16 встроена система охлаждения, которая предотвратит перегревание смартфона.

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