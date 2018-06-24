Энтузиасты OpenKirin создали уникальную прошивку для Honor и Huawei

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Группа умельцев, отдающих предпочтение «чистому» ОС Android, разработала программу, рассчитанную на смартфоны Honor и Huawei.

Honor – это модельный ряд, выпускаемый компанией Huawei. Гаджеты выпускаются с ПО EMUI, которая, по сути, является значительно измененной версией Android и имеет массу функций, которые отсутствуют в AOSP. Некоторые пользователи довольны «начинкой», но другие хотят «чистый» Android.

В Сети, для общего пользования, разработчики разместили проект компании OpenKirin с уникальными прошивками для Huawei и Honor. Энтузиасты указали на совместимость программы со следующими моделями: Honor 6X, 7X, и 8 Pro; Huavei View 10, MediaPad M5, Mate 10, Mate 10 Pro и другими.