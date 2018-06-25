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Эксперты раскрыли тайные возможности Android-смартфонов

Сегодня, 06:30

Специалисты рассекретили десятку умных и полезных инструментов ОС от Google, позволяющих на полную мощность использовать универсальность самой популярной в мире платформы.

Тайные возможности Android-смартфонов позволяют транслировать на другие гаджеты изображения с Android-дисплеев, запускать приложения по схеме side-by-side, масштабировать экранные объекты в обе стороны и менять настройки громкости. Также эксперты раскрыли полезный совет по блокировке работы смартфона, за исключением необходимых приложений: оставаясь дома, рекомендуется отключать экран блокировки Android-девайса.

В завершении раскрытия тайных возможностей смартфонов на ОС от Google, американские эксперты предложили активировать режим работы одной рукой для клавиатуры и вернуть потерянные уведомления.

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