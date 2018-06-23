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Молодой человек решил протестировать бета-версию от «яблочной» компании и Android восьмого поколения. Об этом он выпустил видео на своем канале.

Когда-то компания Apple сказала своим пользователям, что следующая версия операционной системы будет не только иметь нового в «начинке», но и заставит работать все айфоны начиная с пятого поколения на 40% быстрее.

Поэтому блогер решил сравнить iOS 12 и Android 8, взяв при этом две новейшие модели iPhone X и Samsung Galaxy S9+. Проверка проходила в два этапа. Первый – запуск одинаковых приложений, где аппарат от компании купертиновцев лидировал на 3 секунды, 2:15 против 2:18. А вот второй этап – запустить те же приложения второй раз. И тут выиграл Sаmsung, 0:43 против 1:13 минут.

Поэтому блогер с канала PhoneBuff назвал iOS 12 пустышкой. И даже если у iPhone меньше в два раза оперативной памяти, 3 ГБ против 6 ГБ, то это еще ничего не значит, по мнению парня, а также он посчитал все обещания про 40% пустышкой.

Однако блогер пообещал, что еще протестирует в будущем iOS 12, как только она официально станет доступной пользователям.