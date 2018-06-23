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Google Chrome научили работать без интернета

Сегодня, 05:30

Браузер получил поддержку "умного" офлайн-режима. Обновление позволяет программе загрузить на смартфон интересные материалы, которые в последствии можно будет просмотреть, не имея доступа к Сети.

Работает новая версия Google Chrome очень просто. Браузер обладает искусственным интеллектом офлайн-режима, который совершает анализ и работу в автоматическом режиме.

Когда смартфон находит доступную сеть Wi-Fi, то сразу же на основе собственных алгоритмов решает, что пользователю будет интересно, и скачивает найденные страницы.

Конечно же данный метод основывается на анализе истории просмотров. Но стоит отметить, что искусственный интеллект также изучает местность, где находится человек, и его предпочтения. У смартфона и Google Chrome создаётся некое «мнение» о человеке, на основе которого выбираются интернет-сайты.

Сейчас работать без интернета научили только версию Google Chrome для Индии, Бангладеша, Индонезии и Бразилии. Американская корпорация решила сначала внедрить систему в страны с очень плохим интернет-покрытием, что препятствует комфортному веб-сёрфингу.

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