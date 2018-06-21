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Теперь в почтовом сервисе Mail.ru появилась возможность проводить групповые заказы в интернет магазинах, а также производить быструю оплату.

Для существующих пользователей Mail.ru, а также привлечения новых людей, разработчики занимаются постоянным усовершенствованием сервиса. Так, теперь у каждого появилась возможность анонсировать функцию оплаты своего мобильного телефона прямо из почтового сервиса. Известно, что если на телефоне уменьшается баланс до критически допустимого, то на электронную почту его владельца, которая зарегистрирована в данном сервисе, придет сообщение от мобильного оператора.

На данный момент проводится работа по созданию возможности произведения быстрой оплаты при помощи кнопок, которые будут вставлять в письма направляемые клиентам. Пока такая функция работает в тестовом режиме для клиентов «Ростелеком» и «Литвес». Руководство Mail.ru рассказало, что новая концепция их сервера получила название EGO, а ее создание продиктовано тем, что почта становится главным электронным ID и средством связи для пользователей.

Известно, что Mail.ru глобально обновил почтовый сервис, в котором на текущий момент количество активных аккаунтов составляет 100 миллионов.