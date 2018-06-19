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Флагман 2016 года Huawei P9 больше не будут обновлять

Сегодня, 19:17

Смартфон не получит актуальную версию ОС Android Oreo.

О том, что Huawei P9 больше не будут обновлять, стало известно из распространившихся по Сети скриншотов письма, которое опубликовала служба поддержки компании в Великобритании. В нём указывается, что флагман 2016 года не получит обновление до версии ОС Android Oreo.

Стоит отметить, что Huawei P9 в момент выхода работал на операционной системе Android 6.o Marshmallow. Сейчас же смартфон получал апдейты до версии ОС Android 7.0 Nougat.

Примечательно, что Huawei ранее сообщали, что тестируют операционную систему Android Oreo на смартфонах линейке P9 и Mate 8.

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