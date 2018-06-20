В «Google Картах» для Android больше нет возможности заказать Uber

Сегодня, 05:30

Такая информация поступила от компании Google. Они сообщили, что вызвать машину, не выходя из приложения на Android, теперь невозможно.

Та же ситуация произошла с функцией для устройств на iOS еще 2017 году. По словам представителей сервиса «Google Карты», было принято решение удалить данную функцию. Теперь у пользователей Android нет возможности заказать машину через Uber. В Google советуют заказывать такси через программу Uber, предварительно составив маршрут и сохранив его в приложении «Google Карты».

В компании не уточняют причину удаления данной функции. Эксперты считают, что это связано с инвестированием Alphabet, которая является родительской компанией Google, в активы конкурента Uber - Lyft.