Telegram стал третьим по популярности мессенджером у болельщиков ЧМ-2018

Сегодня, 14:42

Футбольный Мундиаль продолжает демонстрировать множество возникающих вокруг него событий, не относящихся к миру спорта. В частности, они касаются и заблокированного в России мессенджера.

Как оказалось, у болельщиков ЧМ-2018 он оказался третьим по популярности. Впереди лишь WhatsApp и Viber. Такой результат был зафиксирован в Москве при открытии ЧМ-2018. Это касалось как непосредственно посетителей стадиона, так и тех, кто смотрел матч на Воробьёвых горах.

Как наиболее популярные соцсети при этом отмечены Instagram, «ВКонтакте», а также Facebook. Стриминговыми видео болельщики предпочитали обмениваться посредством YouTube, Facebook и Instagram.

Всего в первый день ЧМ-2018 непосредственно на Лужниках и на прилегающей к нему территории присутствовали больше 160 тысяч человек.

Стало известным также то, что национальный роуминг при этом использовали 27 тысяч болельщиков, а международный – 31 тысяча. Здесь большинство у тех, кто прибыли из Саудовской Аравии, КНР и США.

Как бы то ни было, российские операторы и Telegram поддержали своё реноме даже в моменты максимальных нагрузок.