VistaNews.ru


Apple оштрафовали из-за «ошибки 53» на 9 млн долларов

Сегодня, 10:28

Ранее с этой же проблемой столкнулись пользователи iPhone 6. Суд расследовал дело, и присудил Apple выплатить крупную сумму штрафа.

Компания по защите прав потребителей решила завести дело на крупную компанию. Из-за «ошибки 53» пострадали многие владельцы смартфонов. После того, как на телефоне появляется эта ошибка, пользователь больше никогда не сможет нормально пользоваться смартфоном. Владельцы не могли обратиться в компанию для устранения ошибки, и вынуждены были ремонтировать телефон за свои деньги.

Позже Apple заявили, что из-за того, что телефон был в ремонте, они снимают его с гарантии. Суд Австрии постановил, что компания нарушила права потребителей. Поэтому Apple выплатит штраф на сумму 9 миллионов долларов. Ранее сообщалось, что после обновления программы телефон блокировался и его нужно было нести в ремонт.

Подписаться:

Поделиться:



Vista по теме

В Apple Watch обнаружена критическая ошибка с выпадающим экраном

Житель Великобритании разблокировал «привыкший» к хозяину iPhone X

Apple поменяет батареи iPhone с двукратной скидкой‍

Главное за неделю

Британский турист отчетливо сфотографировал НЛО

Уфологи активно обсуждают в Сети сенсационное фото «летающей тарелки» инопланетян, промчавшейся над лесом деревни Берли (графство...

В США пробуждается мощнейший вулкан

 Местные жители штата Нью-Мексико обратили внимание на странную воронку,...

Гоблин-людоед напал на человека с собакой в лесу

Некий мужчина запечатлел в лесу кадры, от которых мурашки бегут по коже. При...

"Назло бывшему": Бузова беременна от тайного любовника

Звезда выстраивала "иллюзию счастья" после громкого развода с Тарасовым. Теперь...

Американец накормил друзей мясным блюдом из собственной ампутированной ноги

Каннибал угостил товарищей тако, и они впервые попробовали человеческое мясо....

Рекомендуем