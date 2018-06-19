Apple оштрафовали из-за «ошибки 53» на 9 млн долларов

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Ранее с этой же проблемой столкнулись пользователи iPhone 6. Суд расследовал дело, и присудил Apple выплатить крупную сумму штрафа.

Компания по защите прав потребителей решила завести дело на крупную компанию. Из-за «ошибки 53» пострадали многие владельцы смартфонов. После того, как на телефоне появляется эта ошибка, пользователь больше никогда не сможет нормально пользоваться смартфоном. Владельцы не могли обратиться в компанию для устранения ошибки, и вынуждены были ремонтировать телефон за свои деньги.

Позже Apple заявили, что из-за того, что телефон был в ремонте, они снимают его с гарантии. Суд Австрии постановил, что компания нарушила права потребителей. Поэтому Apple выплатит штраф на сумму 9 миллионов долларов. Ранее сообщалось, что после обновления программы телефон блокировался и его нужно было нести в ремонт.