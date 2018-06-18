VistaNews.ru


Бесплатные приложения на iPhone теперь доступны с джейлбрейком для iOS 12

Сегодня, 13:55

Хакеры тут же развеяли первую эйфорию – оказывается, в данной функции уже заложен невидимый инструмент, позволяющий взламывать операционную систему Apple.

Для поклонников iPhone создали теперь доступны бесплатные приложения с джейлбрейком для iOS 12. Разработчики компании Apple постоянно занимаются усовершенствованием безопасности производимых ею устройств, что привело к утрате интереса со стороны хакеров к iPhone, iPad и iPod Touch из-за того, что на современном этапе им выгодно найти возможные пути доступа к устройствам компании и продать их, нежели продавать информацию со взломанных устройств. Известно, что руководство корпорации платит по 200 тысяч долларов за информацию о возможных путях взлома гаджетов.

Так, сегодня, 18 июня, появилась информация о том, что система джейлбрейка для iOS 12, которая установлена на iPhone для бесплатного скачивания приложений, также способствует проникновению в смартфон. Такую информацию распространил хакер Лиан Ченг, который даже выложил целую инструкцию по установлению любых платных приложений на бесплатной основе. Такие действия, по словам хакера, являются самой безобидной возможностью приложения.

В выложенном ролике четко показано как можно установить джейлбрейк на iPhone под управлением iOS 12 и как пользоваться специальными инструментами, которые позволяют подвергать новейшую ОС взлому. Предполагается, что уже через несколько дней руководство компании Apple проведет официальный релиз приложения, хотя выпускать взлом не совсем рационально, потому как он совместим лишь с первой бета-версией новой ОС.

Подписаться:

Поделиться:



Vista по теме

Apple прекратила подписывать iOS 11.2.6

Виниловые наклейки ColorWare превратили iPhone X в первый iPhone

Apple после выпуска iOS 11.3 сняла 10-летнее ограничение с iPhone и iPad

Главное за неделю

Видео «белой акулы-дельфина» в Приморском крае взорвало соцсети

Неожиданные гости нагрянули к рыбаку, который к своему несчастью едва не стал для них кормом, плавая по заливу на резиновой...

Пентагон: NASA получило сигнал SOS от инопланетян

Минобороны США придало огласке секретные сведения ученых, расшифровавших...

В США пробуждается мощнейший вулкан

 Местные жители штата Нью-Мексико обратили внимание на странную воронку,...

Гоблин-людоед напал на человека с собакой в лесу

Некий мужчина запечатлел в лесу кадры, от которых мурашки бегут по коже. При...

"Назло бывшему": Бузова беременна от тайного любовника

Звезда выстраивала "иллюзию счастья" после громкого развода с Тарасовым. Теперь...

Рекомендуем