Бесплатные приложения на iPhone теперь доступны с джейлбрейком для iOS 12

Сегодня, 13:55

Хакеры тут же развеяли первую эйфорию – оказывается, в данной функции уже заложен невидимый инструмент, позволяющий взламывать операционную систему Apple.

Для поклонников iPhone создали теперь доступны бесплатные приложения с джейлбрейком для iOS 12. Разработчики компании Apple постоянно занимаются усовершенствованием безопасности производимых ею устройств, что привело к утрате интереса со стороны хакеров к iPhone, iPad и iPod Touch из-за того, что на современном этапе им выгодно найти возможные пути доступа к устройствам компании и продать их, нежели продавать информацию со взломанных устройств. Известно, что руководство корпорации платит по 200 тысяч долларов за информацию о возможных путях взлома гаджетов.

Так, сегодня, 18 июня, появилась информация о том, что система джейлбрейка для iOS 12, которая установлена на iPhone для бесплатного скачивания приложений, также способствует проникновению в смартфон. Такую информацию распространил хакер Лиан Ченг, который даже выложил целую инструкцию по установлению любых платных приложений на бесплатной основе. Такие действия, по словам хакера, являются самой безобидной возможностью приложения.

В выложенном ролике четко показано как можно установить джейлбрейк на iPhone под управлением iOS 12 и как пользоваться специальными инструментами, которые позволяют подвергать новейшую ОС взлому. Предполагается, что уже через несколько дней руководство компании Apple проведет официальный релиз приложения, хотя выпускать взлом не совсем рационально, потому как он совместим лишь с первой бета-версией новой ОС.