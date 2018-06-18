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Microsoft представит новый-старый Office

Сегодня, 09:38

Ключевые изменения ожидаются в области дизайна программного софта.

Microsoft анонсировала появление очередного обновления программ Office. Компания представит новый-старый пакет офисного софта уже в ближайшем времени, а пока работает над его совершенствованием. Подробности разработки пока не разглашаются, но уже известно, что изменения коснутся в первую очередь дизайна. Слоганом новой версии Office стала «Power and sipmplicity», что переводится, как «Сила и простота». В этой связи напрашиваются выводы о том, что программы получат упрощённый интерфейс.

В то же время разработчики наверняка не упустят возможности добавить в функционал актуальные нововведения. Вот уже из года в год они пытаются внедрить режим онлайн в работу Office. Также эксперты предполагают, что Microsoft решится на интеграцию мощного поискового инструмента в пакете программ. Работать он будет на основе нейросетей. Также вполне возможным видится появление возможности работать напрямую с облачным хранилищем. Дата презентации нового Office пока не известна.

Ранее мы писали, что Microsoft начала работать над новыми консолями Xbox. Соответствующую информацию прессе сообщил глава подразделения Фил Спенсер.

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