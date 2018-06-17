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В компании Xiaomi выпустили прошивку MIUI 10 для смартфонов

Сегодня, 18:12

Разработчики компании Xiaomi сделали заявление о выходе прошивки MIUI 10 для всех смартфонов, которые работают на базе совместимой ОС. Эта система будет постоянно обновляться, стабильную же планируют выпустить в сентябре 2018 года.

 

Данная прошивка международного образца, в ней присутствует уже русский язык. Основным преимуществом данной прошивки является голосовое управление, усовершенствованная камера и браузер. Xiaomi оптимизировала браузер смартфона (Mi Browser) и адаптировала работу с поисковыми службами. В этом были задействованы нейронные сети.

Юзеры могут в этом убедиться при использовании камеры. Размытие фона на фронтальной камере – основное внедрение. Многие оценят голосовое управление. Это будет полезной функцией, по мнению разработчиков, для водителей.

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