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Футболисты запустили блокчейн-приложение к ЧМ-2018

Сегодня, 15:21

Разработкой программы занялись игроки «Барселоны» Андреас Иньеста и Карлес Пуйоль. Официальный старт проекта Olyseum запланирован на конец года, однако тестовая версия уже доступна для всех желающих.

Футболисты запустили блокчейн-приложение к ЧМ-2018, а сам проект родился еще в 2016 году, после чего начались работы по его реализации. Сейчас Olyseum выступает в роли платформы для взаимодействия между футболистами и их фанатами, а для удобного использования приложения в него внесено множество функций.

Карлес Пуйоль отметил, что для него футбол является очень важным и значимым видом спорта, а запуск платформы Olyseum позволяет приблизиться к людям, которые имеют такие же интересы и увлечены данным видом спорта.

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