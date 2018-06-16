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В «Одноклассниках» открыли библиотеку аудиокниг

Сегодня, 03:30

Сотни бестселлеров будут доступны в аудиоформате в популярной социальной сети. Таким необычным способом решили приобщить читателей к мировой классической литературе.

В «Одноклассниках» открыли библиотеку аудиокниг. Среди предлагаемых произведений оказались романы, повести и сказки. Для актуализации классических сочинений решили перевести их в формат, подходящий для современной молодежи и людей, которые больше времени проводят в социальных сетях. На сегодняшний день книги в библиотеках вообще никто не берет для чтения, а периодические издания отошли в прошлое.

Единственными активными пользователями печатных изданий остались люди в маленьких деревнях. Ожидается, что архив будет постоянно пополняться другими произведениями. Пользователи Одноклассников могут прослушивать аудиокниги на любом устройстве, в том числе с помощью мобильных приложений ОК на iOS и Android.

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