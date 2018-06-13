Восстановленные iPhone 6S в России продают за 20 тысяч рублей

Вчера, 22:58

Специалисты промониторили рынок смартфонов и отметили продолжение спада стоимости известного iPhone.

При выходе iPhone 6S два года назад он стоил около 48 000 рублей. Теперь цена снизилась примерно на 48% и составила 25 000 рублей. Отмечается, что цена может меняться в зависимости от региона, в котором продается устройство. Однако, как ни странно, наиболее выгодно будет приобрести смартфон в Москве. Это обусловлено наличием большой конкуренции.

По предварительным данным, цена на восстановленные iPhone 6S снизились до 20 000 рублей. В России их продают сейчас примерно по такой стоимости. Стало известно, что наиболее доступная цена на устройство с пометкой «как новый» установлена операторами «Билайн», «Мегафон» и МТС, и составляет 19 990 руб.

Отметим, восстановленный iPhone не особо отличается от нового. Однако стоит иметь в виду, что им кто-то уже пользовался, но вернул гаджет по каким-либо причинам. Подобные устройства проходят проверку и процедуру восстановления у партнеров Apple.