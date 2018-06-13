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Apple запретит приложениям «листать» телефонную книгу пользователей

Сегодня, 17:17

В компании надеются тем самым обезопасить себя от судьбы Facebook, оказавшейся в эпицентре скандала после утечки данных.

Американская компания Apple намерена предпринять меры по защите данных своих пользователей. Одним из таких решений станет ограничение прав доступа для сторонних программ. В частности, источники утверждают, что производитель операционной системы iOS запретит приложениям «листать» телефонную книгу пользователей.

Эксперты уверены, что столь радикальная политика продиктована требованиями времени, а именно тем, что с Facebook на этой волне приключились не так давно проблемы, связанные с массовой утечкой пользовательских данных. В Apple надеются обезопасить себя от многочисленных судебных исков от пользователей, чьи данные могут оказаться у третьих лиц. Уже в скором времени приложения, которые не являются фирменными разработками компании из Купертино, не будут иметь возможности прочитать телефонную книгу пользователя.

Ранее мы писали, что от Apple требуют допустить сторонних разработчиков до разработки iOS. Эксперты уверены, что таким образом получится «освежить» прошивку.

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