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В Индии запустили приложение Uber Lite с минимальным функционалом

Сегодня, 20:28

Софт занимает меньше места в памяти телефона, а для его работы необходима небольшая скорость интернет-соединения.

Рынок Индии является достаточно перспективным для сервисов такси. В этой связи каждый из них стремится привнести что-то новое, чтобы конкурировать с аналогами и привлечь на свою сторону новых клиентов. Так поступила и компания Uber, представители которой запустили в стране приложение Uber Lite с минимальным функционалом. В нём есть набор опций, необходимый для вызова такси, так же, как и оригинальная версия. Различие лишь в том, что софт занимает мало места, потребляет минимум ресурсов, а для его работы не нужен высокоскоростной интернет. Всё это сделает сервис ещё более популярным.

Особенностью приложения является то, что оно способно работать в офлайн-режиме. Оно автоматически запоминает самые популярные локации в городе. Пока никто не может из конкурентов похвастать такой разработкой, что делает Uber более преимущественным сервисом.

Ранее сообщалось, что Uber определит пьяных пассажиров и откажет в проезде. Эксперты считают, что это решение давно назрело, поскольку из-за нетрезвых клиентов часто страдали перевозчики.

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