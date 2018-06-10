«Яндекс.Карты» к ЧМ-2018 подготовили для болельщиков маршруты

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Сервис добавил полезные отметки. С их помощью пользователи без труда найдут кассы, центры футбольных фанатов и стадионы.

Специалисты из сервиса «Яндекс.Карты» к ЧМ-2018, который пройдёт с России с 14 июня по 15 июля, подготовили для болельщиков маршруты с полезными отметками. Мобильное приложение теперь будет сообщать пользователям об изменениях схем движения по городам. Для включения этой довольно полезной функции нужно перейти в настройки «Яндекс.Карты» и включить там Push-уведомления.

В дни, когда будут проводиться матчи Чемпионата мира по футболу, программа будет выстраивать маршруты для объезда улиц, которые были перекрыты. Кроме того, теперь сервис научился выстраивать маршруты для пешеходов до секторов стадионов.