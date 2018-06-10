VistaNews.ru


Google вновь обманула подписчиков Play Music

Сегодня, 10:11

Дело в том, что американская корпорация изначально обещала снизить стоимость подписки, но она по факту только увеличила стоимость.

Компания Google вновь обманула подписчиков сервиса Play Music. Дело в том, что сейчас, как и раньше, подписка стоила 159 рублей в месяц. Ранее корпорация начала рассылать пользователям письма о снижении этой цены. Конечно же связаны такие заявления Google со скорым запуском сервиса YouTube Music и закрытии Play Music.

В итоге, как оказалось, американская компания начала рассылать пользователям письма, в которых сообщает о повышении стоимости за музыкальный сервис на 18% плюс НДС. В сообщении отмечается, что теперь подписка составит 169 рублей.

Цена хоть и увеличилась всего на 10 рублей, но факт обмана всё равно существует. Хотя, возможно, стоимость уменьшится с выходом на рынок YouTube Music.

Подписаться:

Поделиться:



Vista по теме

Google Play Music закроют, а на смену придёт YouTube Remix

Число платных подписчиков Apple Music перевалило за 38 млн человек

Google позволит скачивать с YouTube видео

Главное за неделю

Пророчество сбывается: Летом 2018 года в мире начнется апокалипсис

США и Запад сходят с ума в гонке за мировое лидерство, на Земле заметно возросло количество катаклизмов, а сообщения об НЛО все...

Человек из 6491 года прошел тест на детекторе лжи

Американский путешественник Джейм Оливер прилетел в наше время из далекого...

Опыты в "Зоне 51": Пришельца с черными глазами и грудью второго размера сняли на видео

Гуманоида привязали к операционному столу и проводили над ним опыты....

Зависший над Турцией НЛО оказался настоящим

Госкомиссия провела специальную экспертизу видеозаписи, являющейся...

В США загадочное существо атаковало людей и попало на камеру наблюдения

История встречи с необычным животным набрала резонанс после публикации снимков,...

Рекомендуем