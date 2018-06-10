Google вновь обманула подписчиков Play Music

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Дело в том, что американская корпорация изначально обещала снизить стоимость подписки, но она по факту только увеличила стоимость.

Компания Google вновь обманула подписчиков сервиса Play Music. Дело в том, что сейчас, как и раньше, подписка стоила 159 рублей в месяц. Ранее корпорация начала рассылать пользователям письма о снижении этой цены. Конечно же связаны такие заявления Google со скорым запуском сервиса YouTube Music и закрытии Play Music.

В итоге, как оказалось, американская компания начала рассылать пользователям письма, в которых сообщает о повышении стоимости за музыкальный сервис на 18% плюс НДС. В сообщении отмечается, что теперь подписка составит 169 рублей.

Цена хоть и увеличилась всего на 10 рублей, но факт обмана всё равно существует. Хотя, возможно, стоимость уменьшится с выходом на рынок YouTube Music.