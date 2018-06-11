VistaNews.ru


На устройствах Apple больше нельзя майнить

Сегодня, 06:45

Американская компания объявила бой криптовалютной добыче на своих гаджетах.

Криптовалютная политика американской компании Apple, как и ожидалось, претерпела значительных изменений. Согласно новым правилам, на устройствах iPhone, iPad, iMac и прочих гаджетах бренда больше нельзя майнить. Изменения уже довели до пользователей фирменного магазина App Store. В частности, правила касаются приложений-кошельков, платформ для проведения ICO и облачного майнинга. Размещать в сервисе программы для хранения и обмена криптовалюты теперь смогут лишь разработчики, зарегистрированные в качестве организации. Использовать для майнинга процессоры Apple строжайше запрещено. О санкциях в отношении нарушителей пока ничего не говорится.

Ранее мы писали, что московский бизнесмен призвал мэрию столицы установить в фитнес-центрах тренажёры для майнинга криптовалют. Доходы от данной инициативы предлагается направлять на развитие детского спорта в Москве.

Подписаться:

Поделиться:



Vista по теме

Приложение MobileMiner научило iPhone добывать криптовалюту

Apple позволит создавать универсальные приложения для iPhone и iMac

Google запретит майнить криптовалюты с помощью расширений Chrome

Главное за неделю

Человек из 6491 года прошел тест на детекторе лжи

Американский путешественник Джейм Оливер прилетел в наше время из далекого будущего. У него сломалась машина времени, и теперь он...

В США загадочное существо атаковало людей и попало на камеру наблюдения

История встречи с необычным животным набрала резонанс после публикации снимков,...

Зависший над Турцией НЛО оказался настоящим

Госкомиссия провела специальную экспертизу видеозаписи, являющейся...

Американец провёл 23 минуты в аду и поверил в загробную жизнь

Существование потустороннего мира, в той или иной его форме, всегда...

Эзотерики рассказали приметы, которые «кричат» о скорой смерти человека

Человечество с самого начала своего существования привыкло объяснять то, что...

Рекомендуем