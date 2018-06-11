На устройствах Apple больше нельзя майнить

Сегодня, 06:45

Американская компания объявила бой криптовалютной добыче на своих гаджетах.

Криптовалютная политика американской компании Apple, как и ожидалось, претерпела значительных изменений. Согласно новым правилам, на устройствах iPhone, iPad, iMac и прочих гаджетах бренда больше нельзя майнить. Изменения уже довели до пользователей фирменного магазина App Store. В частности, правила касаются приложений-кошельков, платформ для проведения ICO и облачного майнинга. Размещать в сервисе программы для хранения и обмена криптовалюты теперь смогут лишь разработчики, зарегистрированные в качестве организации. Использовать для майнинга процессоры Apple строжайше запрещено. О санкциях в отношении нарушителей пока ничего не говорится.

Ранее мы писали, что московский бизнесмен призвал мэрию столицы установить в фитнес-центрах тренажёры для майнинга криптовалют. Доходы от данной инициативы предлагается направлять на развитие детского спорта в Москве.