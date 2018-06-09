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Продажи новинок начнутся со средины этого месяца, цена – 420-580 долларов. Среди особенностей гаджетов: дисплей 6 и 6.28 дюймов, разрешение 2240x1080 пикселей, процессор Snapdragon 660, 4 ГБ ОП и 64 ГБ ВП, вккумулятор 3500-3700 мАч, фронтальная камера 24 Мп, основная - 24 и 16 Мп.

В Китае презентовали Samsung Galaxy A9 Star и Galaxy A9 Star Lite. После первого дебюта новинки сразу же стали звездами среди покупателей, которые ждут старта продаж.

Оба гаджета оснащены Super AMOLED дисплеем, ОС Android Oreo и процессором от Qualcomm.

Galaxy A9 Star имеет дисплей 6.28 дюймов с разрешением 2240x1080 пикселей, процессор Snapdragon 660, 4 ГБ ОП и 64 ГБ ВП. Аккумулятор 3700 мАч, камеры: 24, 24, 32 Мп. Galaxy S9 Star Lite-это более простая модель: процессор Snapdragon 450, 4 ГБ ОП, 64 ГБ ВП. Дисплей 6 дюймов (FullHD +), заряда батареи хватит на 3500 мАч, камеры: 5,16, 32Мп.