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Как и ожидалось, Apple анонсировала iOS 12 во время WWDC 2018. Яблочная компания приближается к новому развитию, с акцентом на качество, а не количество. Если определить сильные и слабые стороны обеих операционных систем, то единого ответа пока у специалистов нет.

Эксперты сравнили iOS 11 и iOS 12. Одним из самых больших улучшений в iOS 12 стало расширение опций общего пользования. Эти обновления производительности сопровождаются рядом настроек и исправлений ошибок в работе системных функций. При сравнении iOS 12 и iOS 11 эксперты внимательно рассмотрели приложение «фото», его апробация подтвердила, что оно значительно лучше во многих отношениях. Возможно, наиболее заметным в изменениях является возможность легко искать снимки. В новой iOS 12 появились и уведомления для групп.

При этом сообщения от одного приложения объединенно появляются на экране гаджета. Ознакомиться с ними можно в один клик. Режим «не беспокоить» получил дополнительную опцию «отход ко сну». Из-за этого яркость экрана снизится, а уведомления не будут активно подавать звук. Точного мнения по поводу лучшей версии еще не сложилось.