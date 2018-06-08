В Австралии мошенники взломали веб-камеры пользователей и снимали хоум-видео

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Злоумышленники выдавали себя за сотрудников службы поддержки популярного сервиса.

Несколько десятков жителей Австралии стали жертвами оригинальной аферы. Мошенники с помощью наивности пользователей сети завладели доступом к их веб-камерам и снимали хоум-видео на указанные устройства, а полученные записи сохраняли к себе на жёсткий диск. Всё начиналось с того, что людей заманивали на сайт, оформленный, как ресурс службы поддержки сервиса Adobe Flash. Один из мужчин, ставших жертвой хакеров, заявил, что связался с этими людьми, чтобы попросить помощи в настройке плагина. Те ему ответили, что у него на ПК имеется вредоносный софт, удалить который можно с помощью фирменной программы. Скачав её, австралиец ничего не подозревая, установил шпионский софт к себе на компьютер. О том, что мошенники сохраняли видео с веб-камер пользователей с помощью этой программы, стало известно после того, как в YouTube стали появляться ролики, снятые с этих самых камер.

Ранее мы писали, что в США хакеры взломали программу слежки.