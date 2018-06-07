Платные приложения для iPhone станут бесплатными

Вчера, 23:30

Разработчики из компании The Developers Union обратились в Apple и попросили предоставлять пользователям версии своих тестируемых программ, за которые не нужно платить.

В итоге некоторые платные приложения для iPhone в течение2 пробного периода в две недели будут бесплатными. За это время пользователи смогут решить, оставить программу и заплатить за неё, или же удалить.

Стоит отметить, что AppStore с новым обновлением даёт возможность пользователям скачать пробный вариант программы. В обновлённом сервисе, который представили на недавней презентации Apple, появился целый перечень новый услуг и функций, а также сведений о продолжительности времени бесплатного доступа.

Также стоит отметить, что новое обновление уже поддержало больше 630 создателями приложений. Необходимо отметить, основная масса таких разработчиков составляют независимые специалисты.