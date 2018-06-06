Выпущено обновление Android P Developer Preview 3

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Программа содержит итоговые версии API и SDK, которые будут использованы в финальном релизе.

Обновление от Google Android P Developer Preview 3 обладает номером РРР3.180510.008. Обновление выпущено 6 июня и доступно только для смартфонов Pixel, вскоре его можно будет внедрить с помощью свободного беспроводного интернета, а желающим оснастить свой смартфон прошивкой как можно быстрее можно загрузить файл из мировой Сети.

Версия Android P имеет достаточное количество новинок для гаджетов, включая опции навигации с поддержкой жестов. Также стоит отметить новый многоэкранный дисплей, обновленные настройки стерео, бесшумный режим и экономию энергии.