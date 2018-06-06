В «Ростехе» представили аналог Skype

Сегодня, 18:06

Новую программу представили в Татарстане в рамках конференции «Цифровая индустрия промышленной России». Программа представляет собой обычный мессенджер с возможностью совершать видеозвонки и видеоконференции.

Аналог Skype называется AVES-S. Когда программу представили, то в «Ростехе» решили сразу продемонстрировать её возможности и позвонить по видеосвязи в Санкт-Петербург.

Как сообщают информагентства, через AVES-S можно будет отправлять сообщения, пересылать файлы, проводить онлайн-конференции с презентациями. То есть все эти функции есть и в Skype и в сотнях других программах. Поэтому не понятно, почему пользователи должны выбрать именно её.

Однако в «Ростехе» отметили, что новинка в первую очередь будет направлена на государственные российские предприятия и структуры. Поэтому, возможно, AVES-S среди обычных пользователей вообще не будет распространяться, ведь в этой нише существуют очень серьёзные и крупные конкуренты, которые на рынке уже не один год.