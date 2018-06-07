Apple исправила баг iOS 12 со случайными скриншотами

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Данная ошибка была выявлена исключительно у пользователей флагмана iPhone X.

Разработчики Apple устранили баг бета-версии iOS 12, который приводил к появлению случайных скриншотов. Ранее пользователи заметили, что при нажатии на клавишу регулировки громкости и кнопку выключения питания в память устройства автоматически сохранялся снимок экрана. За месяц пользования смартфоном в его памяти таким образом накапливались десятки, если не сотни, лишних изображений. Примечательно, что владельцы iPhone 8 и более ранних версий «яблочных» гаджетов на этой прошивке подобного бага со случайными скриншотами не заметили. Его наблюдали лишь обладатели флагманского iPhone X. Теперь, после устранения проблемы, нажатие на такую комбинацию клавиш приводит лишь к разблокировке устройства. Как известно, бета-версия iOS 12 вышла в свет 4 июня.

Ранее мы писали, что от Apple требуют допустить сторонних разработчиков до интерфейса iOS. Эксперты считают, что данный шаг позволит «оздоровить» фирменную прошивку и добавить в неё больше новшеств.