В мессенджере WhatsApp для iPhone найдена ошибка

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Как сообщают владельцы «яблочных» смартфонов, на экране в разблокированном режиме вместо имён и миниатюр появляется только надпись «Message».

Пользователями WhatsApp была найдена ошибка. Они уже отправили администрации буквально тысячи сообщений с жалобами. Случилось это после очередного минорного обновления. Владельцы iPhone просили разработчиков WhatsApp исправить ошибку, но оказалось всё намного проще.

Считается, что отсутствие на домашнем экране имён и миниатюр сообщений в мессенджере для iPhone связано в первую очередь с настройками самого смартфона. Стандартные уведомления вернуть к прежним очень легко.

Для этого необходимо перейти в раздел мессенджера «Уведомления», а затем подтвердить функцию «Показывать миниатюры». После этого необходимо зайти в настройки «яблочного» смартфона, найти там WhatsApp и обозначить в разделе «Показ миниатюр» параметр «Никогда».