Apple из-за сбоев в работе отозвала первую бета-версию watchOS 5

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Эту операционную систему представили накануне выставки WWCD-2018. Сейчас же многие решили попробовать обновление, но как оказалось, в нём происходит множество ошибок.

Американская корпорация Apple из-за сбоев в работе и сотен заявлений владельцев смарт-часов отозвала первую бета-версию watchOS 5. На форуме компании разработчики сообщили, что процесс обновления проходил как обычно, но в один момент на дисплее появился восклицательный знак. Пользователям с такой проблемой посоветовали обратиться в официальную службу технической поддержки на официальном сайте.

Специалисты из Apple также советуют в случае с ошибкой просто перезагрузить часы, зажав цифровую коронку и кнопку. Если же такой способ не помогает, то устройство стоит отдать в сервисный центр.

Стоит отметить, что некоторые пользователи всё же установили watchOS 5 успешно. В Apple же добавили, что вскоре будет представлена доработанная бета-версия.