ОС Sailfish для чиновников заработает к концу 2018 года

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Минкомсвязь тестирует смартфоны на базе отечественной платформы-альтернативы Android, ожидая ее полной готовности до конца текущего года, заявил в кулуарах Международного IT-форума Константин Носков, министр связи России.

Сейчас Минкомсвязь тестирует систему на базе ОС Sailfish для чиновников. К концу 2018 года платформа заработает в более-менее «боевом» режиме, заверил Носков. Министр связи РФ поддержал идею перехода российских госорганов на смартфоны с безопасной операционной системой, предложенную «Ростелекомом». Однако глава Минкомсвязи не уверен в установке ОС Sailfish всеми федеральными чиновниками.

Отечественный аналог ОС Android предназначен для безопасного обмена данными в госсекторе. Прейти на платформу смогут и рядовые россияне, желающие пользоваться смартфоном конфиденциально.