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В понедельник состоялось долгожданное открытие конференции WWDC 2018. Разработчики и эксперты не только внимательно изучали новинки, представленные Apple, но и старались уловить намеки на последующие тренды от глобального производителя гаджетов.

По мнению внимательных аналитиков, в iOS 12 засветился новый iPad с функцией Face ID. По крайней мере, явный намек на это, присутствовал в бете операционной системы. В настройках грядущей новинки этого сезона планшета iPad Pro существует опция для включения устройства с помощью распознавания лица. Кроме того, эксперты утверждают, что разработчикам Apple удалось добавить в Face ID функцию добавления образов. Например, с бородой или бритым, а также разрешить блокировку доверенному пользователю.

Ожидаемый многими приверженцами «яблочной компании» планшет iPad Pro будет оснащен модернизированным стилусом Apple Pencil, который получит множество новых функций. Характерно, что планшет имеет характерный вырез на экране, как у сенсации прошлого сезона смартфона iPhone X. Вероятно, эта «фишка» станет фирменным знаком компании.