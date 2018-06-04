"Новая революция": Apple представила iOS 12

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В новой операционной системе подверглось изменениям буквально всё, начиная от скорости запуска гаджета, заканчивая эмодзи и возможностями камеры.

Самым главным для всех фанатов станет то, что её можно будет установить на устройства, на которых уже есть iOS 11. Apple уже официально представила новую iOS 12. Хоть презентация ещё не закончилась, но эксперты уверенны, что это будет "Новая революция" в области операционных систем. Более того, разработчики улучшили дополненную реальность и многие другие фишки. В смартфоне появятся собственные "мимодзи", более уникальный интеллект у Siri, а само устройство будет запускаться на 40-50% быстрее. Помимо запуска гаджетов от Apple, все приложения также будут работать в 2 раза быстрее. Для фанатов фото и видео компания организовала более универсальный доступ к галерее. Также можно будет сделать лицо пользователя в роли "эмодзи", только с дополненной реальностью. Обо всех изменениях информация появится уже утром, 5 июня.