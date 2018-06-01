Bloomberg: Apple займется борьбой с digital-зависимостью

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Новую ОС iOS 12 представят 4 июня в рамках Всемирной конференции разработчиков Apple в Сан-Хосе. Набор инструментов для контроля времени, проведенного в смартфоне, называется Digital Health.

В Bloomberg появилась информация, согласно которой Apple займется борьбой с digital-зависимостью. Для этого специалисты корпорации разработали новую операционную систему iOS 12 и набор инструментов Digital Health. Такое нововведение позволит владельцам гаджетов контролировать время, которое они проводят в смартфонах и приложениях.

Официальная презентация iOS 12 намечена на 4 июня в Сан-Хосе, где пройдет Всемирная конференция разработчиков Apple. На мероприятии станет известно обо всех технических характеристиках функции, которая сможет «вылечить» массу людей с digital-зависимостью. Тони Фаделл, бывший исполнительный директор компании Apple, подчеркнул в интервью Bloomberg, что iPhone представляет собой «лишь холодильник, а не зависимость».