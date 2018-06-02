В Google обнаружен баг, позволяющий читать чужие SMS

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Баг позволяет прочесть последнее сообщение, которое хранится в телефоне.

Владелец смартфона Google Pixel 2 XL наткнулся на странную возможность своего телефона. Мужчина обнаружил, что при введении в поисковую строку Google запроса, который будет содержать текст "the1975.com", на экране высветится последнее сообщение, которое пришло на аппарат в виде SMS.

Такая возможность показалась пользователю достаточно странной, ведь ранее он такого не замечал. Данный баг мужчина посчитал довольно необычным в сравнении с теми, что он видел ранее. Изначально он предположил, что это не баг, а какая-то волшебная фича.

В комментариях к своему посту пользователь рассказал, что "the1975.com" является не единственным текстом, который заставляет приложение Google показывать последние сообщения или другие данные, которые поступают на телефон. Такую информацию подтверждают и другие пользователи. В частности, пользователь Reddit уже имел возможность столкнуться с таким багом, но только он вводил слова "Vizela viagens". Таким образом этот баг, позволяющий читать чужие SMS, может обернуться для злоумышленников хорошей наживой.

Разработчики приложения не прокомментировали данную информацию и не объяснили пользователям причину такого поведения Google.