Samsung отказалась от обновления ПО для старых смартфонов

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Вопрос обновления программного обеспечения для устаревших девайсов является больной и актуальной темой. Производители подходят к этому вопросу по-разному.

В частности, Samsung отказалась от обновления ПО для своих смартфонов старого образца. Их прямой конкурент Apple делает это в течение многих лет после продажи гаджетов.

Решение Samsung об отказе от обновления ПО стало возможным после того, как компания выиграла суд по этому вопросу, проходивший в Нидерландах. Иск был подан потребительской ассоциацией этой страны.

Согласно нему, от Samsung требовали обновления ПО для смартфонов, на протяжении, как минимум, четырёх лет после их продажи. Представители концерна предлагали установить двухлетний срок после того, как гаджет начал продаваться в стране.

В итоге, судьи приняли решение в пользу Samsung. Это обосновывалось тем, что требования истца признали «недопустимыми», так как они касаются «будущих действий».

Фемида считает, что, если в будущем обнаружатся серьёзные проблемы у старых смартфонов, тогда Samsung должен разработать и запустить необходимые для них обновления ПО.

Как поведёт себя в этой ситуации Apple, пока не известно.