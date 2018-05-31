Смартфоны Xiaomi получат прошивку MIUI 10 с новыми функциями

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Для экспертов явилось полной неожиданностью заявление китайской компании о смене приоритетов в операционных системах своих мобильных устройств, включающих изделия трех поколений. Завтра, с первого месяца лета, стартует закрытое бета-тестирование.

Смартфоны Xiaomi, выпущенные за последние три сезона, получат прошивку MIUI 10 с новыми функциями, сервисами и обновленным интерфейсом. Во-первых, разработчики обещают счастливым обладателям Mi Note 2, Redmi S2 и Redmi Note 5, Mi 8, Mi MIX 2S, Mi MIX 2, Mi MIX, Mi 6X, Mi 6, Mi 5 искусственный интеллект, который, благодаря разработанным алгоритмам, настолько облегчит работу с камерой, что качество фотографий будет оценено до того, как пользователь их увидит. Во-вторых, MIUI 10 во всех смартфонах Xiaomi трех поколений, новый экран мульти-задач будут пролистываться по-вертикали. Эксперты отмечают, что в своем релизе Xiaomi скрывает еще много интриг, которые будут раскрываться постепенно, с течением рекламной компании и соответствующих доработок.