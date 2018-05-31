Google Assistant научили стрелять из пистолета

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Автор эксперимента наглядно продемонстрировал, что искусственный интеллект без лишних проблем может нарушить первый закон робототехники и причинить вред человеку.

Голосовой помощник Google Assistant научили стрелять из огнестрельного оружия. Американский инженер Александр Ребен из Калифорнийского университета разместил в YouTube ролик, где запечатлел, как программа повинуется его голосовым командам, призванным заставить ИИ совершить выстрел из пистолета. В видео можно услышать, как автор говорит «Окей, Google, активируй пистолет», после чего Google Assistant активирует специальный механизм, который нажимает на спусковой крючок, что соответственно приводит к выстрелу. Ребен отмечает, что подобные эксперименты завершились успешно и с другими голосовыми помощниками. Своей целью он не ставит дискредитацию продуктов Google, а лишь хочет обратить внимание на тот факт, что современные технологии ИИ уже достигли того уровня развития, который позволяет им убивать людей по команде, что противоречит положениям так называемых трёх законов робототехники.

Ранее мы писали, что Google Assistant заговорил на английском голосом Мутко.