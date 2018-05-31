От Apple требуют допустить сторонних разработчиков до интерфейса iOS

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Авторы инициативы считают, что фирменная прошивка Apple позволит в полной мере раскрыть её потенциал, как это было сделано в Android.

Инициативная группа Digital Wellness Warriors намерена обратиться к компании Apple с предложением допустить сторонних разработчиков до интерфейса iOS. Активисты требуют разрешить специалистам, не связанным с брендом трудовыми обязательствами, совершенствовать софт операционной системы, чтобы тем самым «оздоровить» её.

По мнению представителей Digital Wellness Warriors, подобный шаг позволил бы раскрыть потенциал iOS. Они подчёркивают, что хотят не полного доступа до интерфейса, а лишь частичного разрешения, дающего возможность корректировать функционал. При этом окончательные решения будут утверждаться руководством Apple.

Ранее мы писали, что в OnePlus назвали смартфоны, которые обновят до Android P. Те гаджеты, которые не получат прошивку последней версии, смогут претендовать на софт от сторонних разработчиков.