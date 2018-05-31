Google выпустила новую версию Chrome с авторизацией на сайтах без паролей

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Также разработчики усовершенствовали защиту браузера, в том числе путём изоляции между вкладками.

Новую версию браузера Chrome выпустила компания Google. Новинка удивила в первую очередь авторизацией на сайтах без паролей. Сделать это теперь можно путём сканирования лица либо распознавания отпечатка пальца. Версия 67.0.3396.62 также поддерживает авторизацию посредством использования USB-токенов. Все эти изменения направлены на усовершенствование системы защиты персональных данных, а также улучшение комфорта при пользовании Chrome.

Отдельно стоит отметить появление изоляции между вкладками. Сайты отныне не смогут получать информацию от других открытых вкладок. Также важным нововведением стала поддержка стандарта WebXR. Он позволяет создавать VR-приложения для мобильных устройств и гаджетов виртуальной реальности.

Ранее мы писали, что более 100 тысяч пользователей Google Chrome пострадали от действий нового вируса. Несмотря на все меры компании, вредоносный софт по-прежнему продолжает портить впечатление от использования браузера. Между тем, разработчики заявили, что устранили в новом апдейте 24 выявленных ранее уязвимости.